شكرا لقرائتكم مجدي عبد العاطي يطالب بالمساواة في جدول الدوري المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكتب عبد العاطي عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: "أرجو من لجنة المسابقات تحقيق مبدأ العدالة والمساواة في الفرص ومراعات فكرة ان نادي اسوان هو النادي الوحيد اللي بيسافر 34 مباراه طيران فمش طبيعي العب ٤ مباريات في أسبوعين منهم ماتشين في طنطا وإسكندرية وماتش سموحه نلعب الساعه ٥ وآخر طياره بترجع اسوان من القاهره الساعه 10 مساءا. Advertisements ويستعد أسوان لمواجهة طنطا يوم 8 ديسمبر الجاري في إطار منافسات دور ال 32 بمسابقة كأس مصر.

مجدي عبد العاطي

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