شكرا لقرائتكم شوقي غريب: "الممر" كان سلاحي لتحفيز نجوم المنتخب الأولمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال غريب فى ندوة اليوم السابع وسوبر كورة، إن لاعبى المنتخب شاهدوا فيلم "الممر" الذى يجسد قصة بطولية للدفاع عن أرض مصر قبل حرب السادس من أكتوبر 73، موضحا أن مقولة الممثل أحمد عز بطل الفيلم " إحنا مش هندافع إحنا هنهاجم"، تم استخدامها لتغيير عقلية اللاعبين والتحول من الدفاع إلى الهجوم من أجل إرباك الخصوم وتحقيق الفوز وهو ما تحقق.

تابع أن طريقة لعب المنتخب الاولمبى منحته الأفضلية على جميع المنتخبات وتم تغييرها أكثر من مرة وفقا لظروف كل مباراة، ونالت إشادة الجميع بمن فيهم المدربين المنافسين ووسائل اعلامهم حيث كان من الصعب تكليف كل لاعب بمركز واحد ولكن كان يتم تغيير المراكز وتحركات اللاعبين باستمرار.