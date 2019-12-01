شكرا لقرائتكم هل يرحل ميتشو عن الزمالك بسبب مُحاضرة الإصابة بـ"السرطان"؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشار المشرف على الكرة بالزمالك فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، إن المدرب الصربى لا يعانى من مرض السرطان لذا سيكون هناك "مُشكلة" بشأن طريقة إدارته للفريق التى يراها خاطئة لذا يفضل انتظار عودة البعثة فجر الغد والاجتماع معه بعد ذلك.
وكان "الخليج 365" قد كشف اليوم عن اتخاذ مجلس إدارة الزمالك قرار بتجديد الثقة فى الصربى ميتشو انتظارا لمباراة أول أغسطس الأنجولى، التى ستقام السبت المقبل، فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.
وأكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إن المجلس بالفعل اتخذ قرار بالإجماع ولكنه ينوى الإعلان عنه بعد الاجتماع بميتشو غداً بسبب ظروف المدرب وجاء ذلك بسبب علم رئيس النادى إن المدرب مُصاب بالسرطان وإن اللاعبين قاموا بدعمه بسبب ذلك المرض عقب الخسارة من مازيمبى، قبل أن يستفسر أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادى الأبيض لمعرفة حقيقة الأمر ليوضح له المدرب إن لاعبى الفريق أساؤا فهم ما قاله لهم قبيل المباراة لذا ينتظر مرتضى منصور رئيس النادى عودة المدرب غدا والاجتماع معه للحديث معه فى مختلف الأمور.
وكان ميتشو قد قال لـ"لاعبى الزمالك" فى المحاضرة التى سبقت مباراة مازيمبى إنه يعمل لآخر يوم له فى الحياة رغم مرضه بالسرطان ولكن قال بعد ذلك لأمير مرتضى إن لاعبى الفريق لم يتفهموا حديثه بشكل دقيق وإنه غير
كانت هذه تفاصيل خبر هل يرحل ميتشو عن الزمالك بسبب مُحاضرة الإصابة بـ"السرطان"؟... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.