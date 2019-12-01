مرتبط الأهلي يفوز على الزمالك بنهائي دوري السلة...

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جدة - عمرو شويل كما تغلب فريق تحت 18 سنة على مرتبط الزمالك 41/66 فى منافسات نفس الجولة Advertisements ويحتاج الاهلى إلى الفوز بأحد مباراتى الغد ف لقاء العودة سواء على مستوى المرتبط أو الكبار لحصد المركز الثالث . يذكر أن الاتحاد يلتقى مع الجزيرة على لقب البطولة وتقام مباراة العودة بعد غدا بصالة الشباب والرياضة باكتوبر

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