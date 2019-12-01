شكرا لقرائتكم آل الشيخ يوجه هيئة الترفيه بإقامة حفل اعتزال للعويران ومسعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - وجه تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، بإقامة حفل اعتزال لنجمي المنتخب السعودي السابقين سعيد العويران وخالد مسعد.
ولعب سعيد العويران لنادي الشباب والمنتخب السعودي، وحقق مع الأخير بطولة كأس الخليج، كما شارك في مونديالي 1994 و1998 وكأس القارات 1999 وكأس آسيا 1992، فيما لعب خالد مسعد للأهلي والاتحاد، وتوج بقميص المنتخب ببطولات الخليج وكأس آسيا 1988 و1996 والمشاركة في مونديالي 1994 و1998.
وقبل انطلاق مباراة اعتزال ياسر القحطاني، أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن تكفله بحفل اعتزال محمد الشلهوب، نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، فور إعلانه التوقف عن مزاولتها.
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