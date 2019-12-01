شكرا لقرائتكم أوباميانغ يحرم نوريتش من نقاط أرسنال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سقط فريق أرسنال في فخ التعادل 2-2 أمام مضيفه نوريتش سيتي يوم الأحد في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل وولفرهامبتون مع ضيفه شيفيلد يونايتد 1-1.

وتقدم نوريتش بهدف سجله تيمو بوكي في الدقيقة 21 وتعادل بيير إيمريك أوباميانغ لأرسنال في الدقيقة 29 من ركلة جزاء قبل أن يسجل تود كانتويل الهدف الثاني لنوريتش في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول الذي انتهى بتقدم نوريتش 2 1 وفي الشوط الثاني استطاع أرسنال أن يسجل هدف التعادل عن طريق أوباميانغ في الدقيقة 57 ليرفع الفريق اللندني رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن، كما رفع نوريتش رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع عشر.

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وهذه المباراة الأولى لأرسنال تحت قيادة فريدي ليونبيرغ، الذي تولى تدريب الفريق بشكل مؤقت يوم الجمعة الماضي خلفا لأوناي إيمري.

وفي المباراة الثانية، تعادل وولفرهامبتون مع شيفيلد يونايتد بهدف لمثله وتقدم ليس موسيت لشيفيلد في الدقيقة الثانية، وتعادل مات دويرتي لوولفرهامبتون في الدقيقة 64.

ورفع شيفيلد يونايتد رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع، كما رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس.