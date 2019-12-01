شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: لاعبو المنتخب الأولمبي شاهدوا فيلم الممر لتحفيزهم والفوز بالبطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، أنه لجأ للعديد من الوسائل لتحفيز وتحميس لاعبى المنتخب الاولمبى قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة من أجل الفوز بها.

وقال غريب، فى ندوة الخليج 365، إن لاعبى المنتخب شاهدوا فيلم "الممر" الذى يجسد قصة بطولية للدفاع عن أرض مصر قبل حرب السادس من أكتوبر 73، موضحا أن مقولة أحمد عز بطل الفيلم "إحنا مش هندافع إحنا هنهاجم"، تم استخدامها لتغيير عقلية اللاعبين والتحول من الدفاع إلى الهجوم، من أجل إرباك الخصوم وتحقيق الفوز وهو ما تحقق.

وتابع غريب أن طريقة لعب المنتخب الأولمبى منحته الأفضلية على جميع المنتخبات، وتم تغييرها أكثر من مرة وفقا لظروف كل مباراة، ونالت إشادة الجميع بمن فيهم المدربون المنافسون ووسائل إعلامهم، حيث كان من الصعب تكليف كل لاعب بمركز واحد، ولكن كان يتم تغيير المراكز وتحركات اللاعبين باستمرار.

Advertisements