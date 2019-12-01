شكرا لقرائتكم خبر عن هل يرحل ميتشو عن الزمالك بسبب محاضرة الإصابة بـ"السرطان"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، لـ"الخليج 365"، أنه أصبحت هناك مشكلة بعدما فعله الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق على خلفية أحداث لقاء مازيمبى الكونغولى، مضيفاً أنه فى انتظار عودته غداً لعقد اجتماع معه للحديث عن مختلف الأمور التى حدثت قبيل المباراة وعقب المباراة التى أقيمت فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بخسارة الفريق بثلاثية نظيفة.

وأشار المشرف على الكرة بالزمالك فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن المدرب الصربى لا يعانى من مرض السرطان، لذا ستكون هناك مُشكلة بشأن طريقة إدارته للفريق التى يراها خاطئة، لذا يفضل انتظار عودة البعثة فجر الغد والاجتماع معه بعد ذلك.

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وكشف ”الخليج 365” اليوم عن اتخاذ مجلس إدارة الزمالك قرار بتجديد الثقة فى الصربى ميتشو انتظارا لمباراة أول أغسطس الأنجولى، التى ستقام السبت المقبل، فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وأكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن المجلس بالفعل اتخذ قرارا بالإجماع ولكنه ينوى الإعلان عنه بعد الاجتماع بميتشو غداً بسبب ظروف المدرب، وجاء ذلك بسبب علم رئيس النادى أن المدرب مُصاب بالسرطان، وأن اللاعبين قاموا بدعمه بسبب ذلك المرض عقب الخسارة من مازيمبى، قبل أن يستفسر أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادى الأبيض لمعرفة حقيقة الأمر، ليوضح له المدرب أن لاعبى الفريق أساءوا فهم ما قاله لهم قبيل المباراة لذا ينتظر مرتضى منصور رئيس النادى عودة المدرب غدا والاجتماع معه للحديث معه فى مختلف الأمور.

وكان ميتشو قد قال لـ"لاعبى الزمالك" فى المحاضرة التى سبقت مباراة مازيمبى إنه يعمل لآخر يوم له فى الحياة رغم مرضه بالسرطان، ولكن قال بعد ذلك لأمير مرتضى إن لاعبى الفريق لم يتفهموا حديثه بشكل دقيق وإنه غير مصاب بالسرطان، لذا سينتظر مرتضى منصور للغد للاجتماع معه والإعلان عن موقف النادى النهائى بشأن مصيره فى الواحدة ظهراً.