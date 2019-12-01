شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف بيراميدز وإينوجو رينجرز النيجيرى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق بيراميدز على إينوجو رينجرز النيجيرى بنتيجة 3/1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد على استاد نامدي ازيكيو ستاديوم بالجولة الأولى من المجموعة للنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

بيراميدز بدأ مباراته أمام رينجرز بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: رجب بكار وأحمد أيمن منصور وعلي جبر وعبد الله بكري، خط الوسط: عمر جابر ومحمد فتحي ونبيل دونجا وإيريك تراوري، خط الهجوم: محمد فاروق وجون أنطوي.

أحرز إبراهيم أولاويين هدف التقدم لإينوجو رينجرز بالدقيقة 28 من عمر المباراة، وتعرض محمد فتحى للإصابة فى الوجه واضطر المدير الفنى سبستيان ديسابر إجراء التغيير الأول بخروجه ونزول إسلام عيسى بدلاً منه فى الدقيقة 35، وتعرض إيمانويل أوليسيسى لاعب إينوجو رينجرز للطرد "البطاقة الصفراء الثانية" فى نهاية الشوط الأول.

وفى الشوط الثانى حصل بيراميدز على ركلة جزاء، ونجح من خلالها محمد فاروق فى تسجيل هدف التعادل لفريقه بالدقيقة 54، ثم أحرز عمر العيونى الهدف الثانى لبيراميدز فى الدقيقة 83، وأضاف إسلام عيسى الهدف الثالث فى الدقيقة 87 من ركلة جزاء، ليحقق بيراميدز أول فوز للفرق المصرية فى دور المجموعات بالبطولات الأفريقية، ويعتلى صدارة مجموعته.

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تعد مشاركة بيراميدز هيّ الأولى في مسابقة الكونفدرالية، حيث تأهل عن الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الثالث خلف الزمالك الوصيف والأهلي بطل الدوري.

وكان بيراميدز بقيادة الفرنسى سباستيان ديسابر قد أطاح بالنجمة الكونغولى فى الدور التمهيدى للبطولة، حيث فاز ذهابًا (4-1) ثم كرر فوزه إيابًا (1-0)، كما أقصى شباب بلوزداد الجزائري في دور الـ32 الأول بعد التعادل في القاهرة (1-1)، ثم الفوز في الجزائر (1-0) ثم فاز على يانج أفريكانز 2-1 فى ذهاب ملحق دور الـ 32 خارج أرضه ثم كرر فوزه فى مباراة الاياب 3-0.