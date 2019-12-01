المصرى يهاجم نوذابيو الموريتانى بطقطق واموتو بالكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن إيهاب جلال، المدير الفنى للمصري البورسعيدى، عن تشكيلة فريقه التى ستخوض فى التاسعة من مساء اليوم مباراتهم أمام نوذابيو الموريتانى فى مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط. وجاءت التشكيلة على النحو التالى: حراسة المرمى: أحمد مسعود. Advertisements خط الدفاع: كريم العراقى – سعيدو صنبورى – إسلام أبو سليمة – بهاء مجدى. خط الوسط: إيزى إيميكا – إسلام عطية – حسن على – عماد فتحى. خط الهجوم : مفتاح طقطق – أوستن اموتو. البدلاء: أحمد عبد الفتاح – محمود حمد – عمرو موسى – فريد شوقى – أحمد ياسر – عمر كمال – محمود وادى.

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