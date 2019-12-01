شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة إف سي نواذيبو ضد المصري عبر سوبر كورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة بث مباشر ومشاهدة حية لمباراة المصرى ونواذيبو بطل موريتانيا فى الكونفدرالية الإفريقية، دون تقطيع.

ويحل فريق المصري البورسعيدي ضيفًا على فريق إف سي نواذيبو الموريتاني اليوم الأحد في تمام التاسعة مساءً باستاد شيخا ولد بيديا، ضمن أولى جولات المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية .

وأسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية عن تواجد المصري البورسعيدي بالمجموعة الأولى إلى جانب كلا من: اينوجو رينجرز، بيراميدز، نواذيبو الموريتاني .

لمشاهدة مباراة إف سي نواذيبو ضد المصري دون تقطيع عبر سوبر كورة من هنا..