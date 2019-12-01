مشاهدة مباراة إف سي نواذيبو ضد المصري عبر سوبر كورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة بث مباشر ومشاهدة حية لمباراة المصرى ونواذيبو بطل موريتانيا فى الكونفدرالية الإفريقية، دون تقطيع.
ويحل فريق المصري البورسعيدي ضيفًا على فريق إف سي نواذيبو الموريتاني اليوم الأحد في تمام التاسعة مساءً باستاد شيخا ولد بيديا، ضمن أولى جولات المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية .مشاهدة مباراة إف سي نواذيبو ضد المصري بث مباشر اليوم الأحد 1-12-2019 في الكونفدرالية
وأسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية عن تواجد المصري البورسعيدي بالمجموعة الأولى إلى جانب كلا من: اينوجو رينجرز، بيراميدز، نواذيبو الموريتاني .
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