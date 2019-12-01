شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغرم كل لاعب 300 ألف جنيه بسبب حملة دعم ميتشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، على تطبيق اللائحة على جميع اللاعبين الذين استخدموا وسائل التواصل الاجتماعى وهى اللائحة الموقع عليها من جميع اللاعبين بغرامة لهم قيمتها 300 ألف جنيه على كل لاعب، نتيجة استخدام السوشيال ميديا، مشيرا إلى أن الإدارة ستتخذ إجراءاتها لحساب كل المقصرين خلال الفترة القادمة، بعد الحملة التى قام بها اللاعبون لدعم الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق عقب الخسارة الثقيلة من مازيمبى الكونغولى، بثلاثية نظيفة، فى افتتاح دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ووجه مرتضى منصور فى فيديو بثه موقع الزمالك الرسمى، رسالته لجماهير النادى الأبيض بالاطمئنان على الفريق، وأن الأبيض قادر لعبور دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، مذكرا الجماهير بالخسارة التى تلقاها من جورماهيا الكينى فى دور المجموعات فى النسخة الماضية من الكونفدرالية ثم نجح الأبيض فى النهاية بالتتويج باللقب.

وقال رئيس الزمالك: "من قاموا بتأييد ميتشو على السوشيال ميديا أنا فى صفهم لكن اللائحة تقول إن هناك خصم 300 ألف جنيه لمن يستخدم هذه المواقع، إذا كان اللاعبون يؤيدون ميتشو فليدعموه فى الملعب -خليكم رجالة- ليس أنتم من تحكمون النادي وتطلبون رحيل مدرب أو الإبقاء عليه".

واختتم مرتضى منصور تصريحاته قائلاً: "تعاقدنا مع ميتشو بعد تشاور مع 14 ممن يفهمون فى الكرة، الجميع وافق على التعاقد معه باستثناء أمير مرتضى المشرف على الكرة ولدى توقيعات على ذلك، ولكن بعد قرار الأغلبية تعاقدنا معه".