ياسمين حمدى تفوز على بطلة تركيا وتحقق ذهبية بطولة الدورى العالمى للكاراتيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتأتى ذهبية ياسمين لتكون ثانى ميداليات البعثة بعد البرونزية التى حققتها رضوى سيد. وتضم قائمة منتخب مصر للكاراتيه فى البطولة كلاً من أحمد أشرف، وعلى الصاوى، وعبد الله ممدوح، طه طارق، ومحمد أحمد رمضان، مالك جمعة، وعبد الله هشام، رضوى سيد، جيانا فاروق، فريال أشرف، ياسمين حمدى، سارة عاصم، ويرافق البعثة شعبان صابر إدارى، وهانى قشطة، ومحمد عبد الرجال مدربين، ويرأس البعثة حسام عجور نائب رئيس الاتحاد.

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