مشجعون من 65 دولة يتسابقون نحو تذاكر ملاكمة الدرعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تسابق آلاف من المشجعين البريطانيين نحو شراء التذاكر الخاصة بنزال الدرعية التاريخي للملاكمة، الذي يجمع البريطاني أنتوني جوشوا بالمكسيكي الأمريكي آندي رويز السبت المقبل على حلبة ميدان الدرعية وبرعاية صندوق الاستثمارات العامة.

وقالت اللجنة المنظمة للنزال والمسؤولة عن بيع التذاكر، إن نصف التذاكر تم شراؤها من قبل جماهير المملكة المتحدة ومشجعين آخرين من 65 دولة دعما للملاكم جوشوا، الذي يحظى بشعبية هائلة في بريطانيا وخارجها.

ويأتي التسابق نحو التذاكر في ظل التسهيلات الخاصة بالسياح الأجانب وسهولة استخراج تأشيرات الدخول.

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ويتطلع جوشوا للثأر من رويز وانتزاع 3 أحزمة (رابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية واتحاد الملاكمة العالمي) بعد أن خسر أمام رويز نفسه في نزال أقيم بمدينة نيويورك خلال وقت سابق من العام الحالي؛ وسط توقعات بأن يحظى جوشوا بدعم وتأييد من الجماهير الدولية والمحلية في المملكة.

وعن تنوع مبيعات التذاكر، قال الرئيس التنفيذي لشركة ماتش روم للملاكمة فرانك سميث «حققت النزالات التي خاضها الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا مبيعات قياسية للتذاكر من جميع أنحاء العالم، سواء في لندن أو نيويورك، حيث يعد جوشوا نجما عالميا ذا شهرة واسعة، وأعتقد أنه سيخوض منافسة مشوقة ضد خصمه أندي رويز جونيور الذي يتمتع أيضا بمكانة متميزة بين الجماهير حول العالم».

وأضاف «يشكل اللقاء المرتقب واحدا من أضخم نزالات الملاكمة على مستوى العالم، ولذلك فإننا نشهد اهتماما عالميا واسعا يتزايد بوتيرة متسارعة، ولا شك أن الحضور الجماهيري المميز الذي يجمع عشاق اللعبة من بريطانيا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية سيوفر أجواء رائعة وحافلة بالحماس خلال أمسية النزال، ونحن نتطلع قدما لتوسيع نطاق هذا الحضور الجماهيري ليشمل المزيد من الدول الأخرى».

ويندرج نزال الدرعية التاريخي ضمن إطار موسم الدرعية الذي يستمر شهرا كاملا ويضم فعاليات رياضية كبرى بما في ذلك سباق فورمولا إي الذي أقيم قبل أيام؛ وكأس الدرعية للتنس الذي يقام بمشاركة 8 من أفضل لاعبي التنس الرجال على مستوى العالم؛ ومهرجان الدرعية للفروسية بمشاركة نخبة من الفرسان الذين يتنافسون للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وأوضحت اللجنة المنظمة للنزال أن التذاكر يمكن الحصول عليها عبر الموقع الالكتروني www.diriyahseason.sa ، فيما تتوافر التأشيرات السياحية للسياح من خارج المملكة عبر الموقع الالكتروني visitsaudi.com.