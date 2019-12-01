شكرا لقرائتكم منتخب شباب 2001 يخسر أمام تونس 3 - 1 ببطولة شمال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خسر منتخب مصر للشباب مواليد 2001، أمام تونس بنتيجة 3/1، في المباراة التي جمعتهما اليوم في ختام بطولة شمال أفريقيا.

أحرز منتخب الشباب هدف التقدم، ثم تعادلت تونس بركلة جزاء فى الشوط الأول، ثم تقدمت تونس فى الشوط الثاني واضاع ابراهيم محمد ركلة جزاء لمصر في الدقيقة ٣٨ ، ثم ردت تونس بالهدف الثالث.

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بهذه النتيجة يحتل منتخب الشباب وصافة البطولة برصيد 7 نقاط من فوزين على المغرب والجزائر وتعادل مع بوركينا فاسو.

واختار الجهاز الفنى لمنتخب الشباب 22 لاعبًا للتواجد مع شباب الفراعنة فى البطولة.