شكرا لقرائتكم منتخب شباب 2001 يخسر أمام تونس 3 - 1 ببطولة شمال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أحرز منتخب الشباب هدف التقدم، ثم تعادلت تونس بركلة جزاء فى الشوط الأول، ثم تقدمت تونس فى الشوط الثاني واضاع ابراهيم محمد ركلة جزاء لمصر في الدقيقة ٣٨ ، ثم ردت تونس بالهدف الثالث.
بهذه النتيجة يحتل منتخب الشباب وصافة البطولة برصيد 7 نقاط من فوزين على المغرب والجزائر وتعادل مع بوركينا فاسو.
واختار الجهاز الفنى لمنتخب الشباب 22 لاعبًا للتواجد مع شباب الفراعنة فى البطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب شباب 2001 يخسر أمام تونس 3 - 1 ببطولة شمال أفريقيا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.