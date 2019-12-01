شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك : كل عيل تخاذل هيتحاسب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن كل لاعب تخاذل فى الملعب سيتم محاسبته. أضاف مرتضى منصور فى فيديو بثه الموقع الرسمى للزمالك :" كل عيل تخاذل هيتحاسب واللى هيمشى مدرب أو يقعده مش اللاعيبة وسيكون ذلك بقرار من مجلس الإدارة ". Advertisements الجدير بالذكر أن الزمالك خسر أمام مازيمبي بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أفريقاي، بعد أيام قليلة من هزيمة محلية كانت أمام إنبي بالدوري الممتاز.

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