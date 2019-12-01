شكرا لقرائتكم شوقى غريب يكشف عن برنامج إعداد المنتخب الأولمبي قبل دورة طوكيو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تابع أن الهدف من هذا البرنامج هو استمرار التواصل مع اللاعبين ومتابعتهم عن قرب قبل الأولمبياد لأنه ليس من المعقول أن يدخل المنتخب معسكرين فقط فى مارس ويونيو قبل أولمبياد طوكيو.
أضاف المدير الفنى أن المنتخب الأولمبي يخطط للفوز بميدالية أولمبية لأن عصر التمثيل المشرف انتهى.
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