شكرا لقرائتكم شوقى غريب يكشف عن برنامج إعداد المنتخب الأولمبي قبل دورة طوكيو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، أنه سلّم اتحاد الكرة برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو 2020 بعدما نجح الفراعنة فى تحقيق الحلم والتتويج ببطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة.

قال غريب فى ندوة اليوم السابع وسوبر كورة، إن برنامجه يتضمن إقامة معسكر لمدة 3 أيام فى شهر فبراير المقبل، ثم تجمع فى مارس المقبل وفقا للأجندة الدولية، كما طلب المدير الفنى معسكر لمدة 3 أيام أخرى فى إبريل المقبل ومثلهم فى مايو قبل معسكر يونيو فى الأجندة الدولية.

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تابع أن الهدف من هذا البرنامج هو استمرار التواصل مع اللاعبين ومتابعتهم عن قرب قبل الأولمبياد لأنه ليس من المعقول أن يدخل المنتخب معسكرين فقط فى مارس ويونيو قبل أولمبياد طوكيو.

أضاف المدير الفنى أن المنتخب الأولمبي يخطط للفوز بميدالية أولمبية لأن عصر التمثيل المشرف انتهى.