شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يوجه رسالة قاسية للاعبي الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سيحاسب جميع اللاعبين في الفريق الكروي الأول بعد المستوى المتواضع الذي ظهر عليه الجميع خلال مباريات الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال مرتضى أنه لن يلتفت للإنتقادات التي توجه له ومجلس الإدارة خلال الفترة الماضية لأنهم ليسوا من الجماهير العاشقة للنادي خاصة وأن المجلس استطاع أن يحقق انجازات كبيرة على مستوى كافة الألعاب التي خاضها النادي خلال 3 سنوات ونصف.