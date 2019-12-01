مونشنغلادباخ يكرم وفادة فرايبورغ ويستعيد الصدارة









اسماء السيد - أكرم بوروسيا مونشنغلادباخ وفادة ضيفه فرايبورغ بفوزه عليه 4-2 الاحد، واستعاد الصدارة بفارق نقطة عن لايبزيغ الفائز السبت على ارض بادربورن 3-2، وذلك في ختام مباريات المرحلة الـ 13 من الدوري الالماني لكرة القدم.

وفرض مهاجم مونشنغلادباخ الدولي السويسري الشاب بريل إيمبولو (22 عاما) نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفين (46 و71) واهداره ركلة جزاء تسبب بها بنفسه في الدقيقة 49، وتمريره كرة حاسمة لباتريك هيرمان (51)، فيما افتتح الفرنسي الشاب ماركوس تورام، نجل ليليان بطل العالم مع منتخب "الديوك" عام 1998، التسجيل بعد ثلاث دقائق من صافرة البداية، مسجلا هدفه السادس في الـ "بوندسليغا" والتاسع في مختلف المسابقات هذا الموسم.

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وسجل للفريق الخاسر الفرنسي جوناثان شميد (6) ولوكاس هولير (58).

ورفع مونشنغلادباخ الذي حقق فوزه التاسع هذا الموسم، رصيده في المركز الاول إلى 28 نقطة بفارق نقطة عن وصيفه لايبزيغ وثلاث نقاط عن شالكه الثالث (25)، وأربع نقاط عن بايرن ميونيخ حامل اللقب في الاعوام السبعة الاخيرة والذي خسر على أرضه السبت أمام باير ليفركوزن 1-2، علما أن صاحب الصدارة سيستضيف النادي البافاري في قمة مباريات المرحلة الـ 14.

وتختتم المرحلة لاحقا بلقاء فولفسبورغ مع فيردر بريمن.