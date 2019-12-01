نانت يعود إلى سكة الانتصارات في الدوري الفرنسي









اسماء السيد - عاد نانت الى سكة الانتصارات بعد شهرين من فوزه الاخير بعدما اسقط ضيفه تولوز 2-1 الاحد، في ختام مباريات المرحلة الـ 15 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

واستغل نانت النقص العديد في صفوف تولوز بعدما رفع الحكم البطاقة الحمراء بوجه لاعب خط الوسط الشاب كواديو كوني (18 عاما) بسبب نيله الانذار الثاني في الدقيقة 43، ليعود ويحتسب ركلة جزاء لاصحاب الارض بسبب لمسة يد داخل المنطقة على المدافع الغيني إيسياغا سيلا ترجمها بنجاح مواطنه عبدالله توري (43).

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وعزز فريق الـ "كاناري" تقدمه بتسديدة قوية من لودوفيك بلا (53)، فيما سجل تولوز هدف تقليص الفارق عبر الكونغولي آيرون ليا إيسيكا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع (90+5 من ركلة جزاء).

وتقدم نانت للمركز السادس في الترتيب بعدما حقق فوزه الاول في الدوري منذ انتصاره على نيس في المرحلة التاسعة والسابع له هذا الموسم، برصيد 23 نقطة وهو مهدد بخسارة مركزه من قبل سانت إتيان التاسع (22 نقطة) الذي يحل لاحقا ضيفا على رين في ختام مباريات هذه المرحلة، بعدما تم تأجيل قمة هذا الاسبوع بين موناكو وباريس سان جرمان حامل اللقب والمتصدر بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويتصدر سان جرمان ترتيب الدوري بـ33 نقطة، في حين يقبع موناكو في المركز الرابع عشر بـ18 نقطة بعد اكتفائه بخمسة انتصارات حتى الآن.