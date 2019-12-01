شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يوضح لليوم السابع كيف أقنع رمضان صبحى باللعب للمنتخب الأولمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، طريقته لإقناع رمضان صبحى نجم الأهلى للانضمام للمنتخب الأولمبى.

وقال غريب، خلال ندوة الخليج 365، إنه اجتمع مع رمضان صبحى بحضور وكيل أعماله نادر شوقى وعرض عليه الأمر، وقال له حرفيا: "أنا حزين لأنك مش فى المنتخب الأول.. تعالى معانا احنا عندنا تحدى وهو الوصول للأولمبياد والفوز بأمم افريقيا تحت 23 سنة، وعايزك تخوض التحدى ده معايا".

وتابع أن رمضان صبحى تفهم الأمر بعدما لمس حالة الإصرار الموجودة على تحقيق الهدف، وكان له دور كبير فى فوز الفراعنة بالبطولة.

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