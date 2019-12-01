شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يكشف لـ"الخليج 365" برنامج إعداد المنتخب الأولمبى لطوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، أنه سلّم اتحاد الكرة برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو 2020، بعدما نجح الفراعنة فى تحقيق الحلم والتتويج ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

وقال غريب، فى ندوة الخليج 365، إن برنامجه يتضمن إقامة معسكر لمدة 3 أيام فى شهر فبراير المقبل، ثم تجمع فى مارس المقبل وفقا للأجندة الدولية، كما طلب المدير الفنى معسكر لمدة 3 أيام أخرى فى أبريل المقبل ومثلهه فى مايو قبل معسكر يونيو فى الأجندة الدولية.

وتابع أن الهدف من هذا البرنامج هو استمرار التواصل مع اللاعبين ومتابعتهم عن قرب قبل الأولمبياد، لأنه ليس من المعقول أن يدخل المنتخب معسكرين فقط فى مارس ويونيو قبل أولمبياد طوكيو.

وأضاف المدير الفنى أن المنتخب الأولمبي يخطط للفوز بميدالية أولمبية لأن عصر التمثيل المشرف انتهى.

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