شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يكرم شوقى غريب بعد تحقيق حلم الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الكاتب الصحفي خالد صلاح - رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365 - شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، بعد تحقيق حلم التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، والفوز ببطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة لأول مرة فى التاريخ.

وأبدى رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365 تقديره للمدير الفنى للمنتخب الأولمبى والإنجاز الكبير الذى تحقق، وأعاد البسمة للجماهير المصرية العاشقة لكرة القدم، موجها الشكر والتحية لشوقى غريب الذى أعاد هيبة الكرة المصرية وأعاد للأذهان ذكريات الإنجازات الكبيرة للمنتخب المصرى لكرة القدم.

ومن جانبه أعرب شوقى غريب عن تقديره لمؤسسة الخليج 365 لحرصها على تكريمه، مؤكدا أن هذا التكريم بمثابة وسام على صدره، مشيدا فى نفس الوقت بدور الخليج 365 فى دعم المنتخب الأولمبى منذ اللحظة الأولى وهو ما ساهم فى تحقيق الإنجاز الكبير.

وزار شوقى غريب مقر ”الخليج 365” اليوم لمناقشة العديد من الأمور المختلفة الخاصة بالمنتخب، بعد الإنجاز الذى حققه بقيادة المنتخب الأولمبى للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

وتحدث شوقي غريب فى ندوة ”الخليج 365”، عن الثلاثي المرشح من المنتخب الأول للتواجد مع الأولمبى فى الأولمبياد، إلى جانب فكرة جروب "الحلم" على تطبيق "واتس آب" بخلاف كواليس الثكنة العسكرية في السخنة، وكيف تجمع المنتخب الأولمبى، بالإضافة إلى أسرار يُكشف عنها النقاب لأول مرة فيما يخص مشوار التتويج باللقب فى البطولة التى استضافتها مصر.

ومن المقرر أن يتم نشر ندوة المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى على الصفحات المختلفة لـ"الخليج 365"، والتى ستشهد حديثا شاملا من المدير الفنى للمنتخب عن مختلف تفاصيل المرحلة الماضية والقادمة.

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