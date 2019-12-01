شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة أخبار سوبر كورة.. الزمالك يجدد الثقة فى ميتشو.. جلسة فايلر الخاصة.. وغضب محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى علي معلول لاعب الأهلي لتنفيذ برنامجه التأهيلي؛ للتعافي من إصابته بشد في العضلة الضامة الذي تعرض له في مباراة النجم الساحلي التونسي التي أقيمت أول أمس في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والى خسرها الاهلي بهدف نظيف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نشرة أخبار سوبر كورة.. الزمالك يجدد الثقة فى ميتشو.. جلسة فايلر الخاصة.. وغضب محمد صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.