الزمالك يؤكد سداد مستحقات لاعبيه بالكامل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه لا يوجد لاعب لديه مستحقات متأخرة أو أى حقوق مادية لدى ناديه، معلقا: "كل اللاعبين حصلوا على كل مستحقاتهم ولا يوجد لاعب له جنيه واحد بين لاعبى الزمالك".

وطالب مرتضي منصور لاعبى الزمالك بعدم وضع الجوانب المادية في حساباتهم، مؤكدا أن المستحقات سيتم صرفها أولا بأول، مطالبا اللاعبين بالتركيز داخل الملعب فقط، والعمل على تحسن النتائج محليا وأفريقيا.