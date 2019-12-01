شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعقد جلسة طارئة مع ميتشو غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن إدارة ناديه ستعقد جلسة طارئة مع الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول لبحث عدد من الأمور العاجلة التي تخص المدرب نفسه لابد من الحصول على إذنه للحديث عنها.

وأضاف مرتضى منصور أن الجلسة ستشهد حسم العديد من الأمور، كما سيتم بحث أسباب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

وخسر الزمالك آخر مبارتين أمام مازيمبي الكونغولي ببطولة دوري أبطال أفريقيا ومن قبلها مواجهة إنبي في الدوري لتتوارد أنباء عن إمكانية رحيل ميتشو عن قيادة الزمالك.