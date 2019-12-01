شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة مرض ميتشو بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، حقيقة مرض الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق، بالسرطان، قائلاً: "المدير الفنى أبلغ اللاعبين قبل مباراة مازيميى بإصابته بالسرطان، وأنه يعمل لآخر يوم له، وذلك قبيل لقاء الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا التى تعرض فيها الفريق للخسارة بثلاثية نظيفة".

وقال أمير مرتضى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "بعد المباراة أرسلت للمدرب وقولتله هارد لك واعتذر عن النتيجة وما حدث فى المباراة وفوجئت بعد ذلك بحملة لاعبى الفريق لدعمه فاستفسرت منه عن الموقف فقالوا إن الحملة ليست لدعم استمرار المدرب من عدمه وإن تلك الحملة بعد معرفتهم بإصابة المدرب بالسرطان منه قبل المحاضرة".

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تابع أمير مرتضى: "أمر إصابة ميتشو بالسرطان كان مفاجأة بالنسبة لي فعدت لوكيله وسألته عن إصابة المدرب بالمرض من عدمه وقال لى إنه لا يعرف شيئا عن هذا الأمر وسيقوم بالاستفسار من المدرب الصربى عما قاله لأقوم بالحديث مع ميتشو مرة أخرى الذى قال لى إن حديثه للاعبين فُهم بشكل خاطئ وإنه لا يعانى من السرطان ولكن يقول لهم إنه يعمل حتى آخر يوم له فعليهم القتال في المباراة وهذا الأمر أثار الضيق لدينا خاصة إنها إدارة خاطئة لأمور الفريق لذلك سنجلس معه غدًا فور عودته إلى القاهرة للحديث فى كل الأمور التى تخص الفريق وتخصه".