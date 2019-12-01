شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُعلن حكام مباريات الغد فى الدورى والكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات غد، الاثنين، فى بطولة الدورى المصرى للممتاز وكأس مصر، والتى جاءت على النحو التالى. - مسابقة الدوري الممتاز - مسابقة الدوري الممتاز سموحة وبتروجت: وليد عبد الرازق حكمًا للساحة ومساعدين مصطفى حسن وأحمد التلاوى.. وحسام عزب حكما رابعا. Advertisements - مسابقة كأس مصر وادى دجلة وبيلا: مصطفى الشهدى حكماً للساحة ومساعدين رجب محمد ومحمد مصطفى إسماعيل.. وأحمد الغندور حكما رابعا. المقاصة وفاركو: عاطف حسين ومساعدين خالد حسام طه وعادل حسام.. ومحمد الحنفى حكما رابعا.

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