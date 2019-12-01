شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعاد مباراة الأهلى والنجم بسبب "تكرار" موندو.. وخطاياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مقربون من لجنة حكام الاتحاد الأفريقي "كاف" - رفضوا ذكر أسمائهم لأنهم يخشون من ثلاثى إدارة اللجنة المكونة من جيبوتى وسيشل وموريشويس ورئيسها الجيبوتى يعيش فى تونس مع أسرته - إمكانية إعادة مباراة الأهلى المصرى والنجم الساحلى التونسي، التى انتهت بفوز الأخير بهدف مقابل لا شىء، بعدما شهدت أخطاء كارثية من قبل حكم اللقاء.

مصادرنا المقربة من لجنة الحكام أكدت إصرار رئيس اللجنة على أن يقوم البتسوانى جو شو موندو بتحكيم لقاء النجم والأهلى، رغم أنه تم ترحيله من أمم أفريقيا 2019 مصر عقب مباراة واحدة قام بإدارتها لسوء المستوى.

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وأضافت المصادر أن موندو قام بتحكيم لقاء الأهلى وكانو سبورت بالقاهرة، وهو ما يعنى خروجه من دائرة الاختيار لمباراة النجم للتكرار.

أيضا أكدت مصادرنا أن تكرار الحكم وحده هى مخالفة.. فماذا لو أضيف لها ما قام به من دعم لـ النجم الساحلى؟!

فى ذات السياق أوضحت المصادر قريبة الصلة لجنة حكام " كاف" أن شكاوى من الأهلى للاتحاد الدولى ثم المحكمة الرياضية الدولية بالتكرار، مضافا إليها "c d " يوضح أخطاء موندو المتعمدة، بالإضافة لإصرار اللجنة ورئيسها المقيم بصفة دائمة وأسرته بتونس كفيلة بإعادة المباراة على أقل تقدير.