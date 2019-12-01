ديسابر: النقص العددى والتغييرات سر فوز بيراميدز على رينجرز النيجيرى بثلاثية

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وأوضح ديسابر خلال المؤتمر الصحفي أن فريقه حقق فوزا مهما في بداية المشوار الأفريقي، لافتًا إلى أن هذا الفوز سيعطى اللاعبين دفعة معنوية لما هو قادم.
وأضاف المدير الفنى لبيراميدز: "النقص العددي لفريق رينجرز بعد طرد المدافع في نهاية الشوط الأول، بالإضافة إلى التغييرات التي أجريناها، هى سر الفوز على الفريق النيجيري بثلاثية.. وأتمنى أن نستمر على هذا المستوى لدينا طموحات الفوز باللقب".
وتحدث المدرب عن أن الفريق واجه العديد من الصعوبات خلال مباراة رينجرز أهمها الغيابات بجانب الأجواء الحرارة والرطوبة العالية بجانب اللعب على ملعب نجيل صناعي وأمام خصم قوي وعنيد ولديه خبرات كبيرة في بطولات أفريقيا، عكس بيراميدز الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة، موضحا أن هدفه الفوز في جميع المباريات واعتلاء قمة المجموعة والعبور للدور ربع النهائي.
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