شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يخسر من تونس 3 / 1 ويحتل وصافة دورة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر منتخب مصر للشباب مواليد 2001 أمام تونس بنتيجة 3/1، في المباراة التي جمعتهما اليوم في ختام بطولة شمال أفريقيا.

أحرز منتخب الشباب هدف التقدم، ثم تعادلت تونس بركلة جزاء فى الشوط الأول، ثم تقدمت تونس فى الشوط الثاني وأضاع إبراهيم محمد ركلة جزاء لمصر فى الدقيقة 38، ثم ردت تونس بالهدف الثالث.

بهذه النتيجة يحتل منتخب الشباب وصافة البطولة برصيد 7 نقاط من فوزين على المغرب والجزائر وتعادل مع بوركينا فاسو.