شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطالب الكاف بتطبيق الـ var والشفافية فى اختيار الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأ النادى الأهلي كعادته للطرق الشرعية للحصول على حقوقه، وتقدم اليوم بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم ضد الأخطاء التحكيمية الواضحة وغير المقبولة التى تشهدها مسابقات الكاف، خاصة ما جرى من الحكم البتسوانى جوشوا بوندو، الذى أدار مباراة الأهلى والنجم الساحلى أمس الأول بملعب رادس.

وارتكب الحكم العديد من الأخطاء التى أثرت فى نتيجة المباراة بشكل مباشر، عندما قام بطرد أيمن أشرف مدافع الأهلى بعد مرور 12 دقيقة فقط من بداية المباراة، وهو لم يكن يستحق الطرد وفقًا لنصوص القانون. كما تجاهل عدم احتساب ضربة جزاء صحيحة للأهلى عندما لمست الكرة ذراع أحد مدافعى النجم الساحلى داخل منطقة جزاء فريقه.

وأهدر الحكم الكثير من الوقت القانونى للمباراة بسبب تعمده عدم احتساب وقت إضافى بديل لما تم استهلاكه فى استبدالات الفريقين وإصابة العديد من اللاعبين.

وتوقف المباراة للمشادات التى حدثت بين الحين والآخر، ولم يوفر الحكم البتسوانى الحماية القانونية للاعبى الأهلى داخل الملعب والجهاز الفنى والإدارى خارج الملعب، وتجاوز عن أخطاء ارتكبها لاعبو المنافس فى أماكن مؤثرة من ملعب المباراة، وجاء فى شكوى الأهلى أن الضرر يقع على الجميع وأن الاتحاد الأفريقى يبذل الكثير من الجهد لتطوير اللعبة.

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لكن هذه الجهود تذهب أدراج الرياح أمام الأخطاء التحكيمية غير المقبولة والتى تهدر حقوق مشروعة للأندية، وتوجه بطولات على نحو تضيع معه كل قواعد العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.

ولفت الأهلى النظر فى شكواه لـ "كاف" إلى خطورة استمرار الأخطاء التحكيمية وإسناد مباريات لحكام بعينهم، وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لطريقة تعيين الحكام للمباريات، وشدد النادى على أن مسلسل الأخطاء التحكيمية تكرر كثيرًا مع الأهلي، لاسيما فى الفترة الأخيرة خاصة فى المباراة النهائية موسم 2016،2017 وهو ما يهدر الكثير من الجهد والمال على الأهلى وكل الأندية المشاركة فى البطولة القارية التى تنفق الملايين وتضيع حقوقها بسبب هذه الأخطاء التحكيمية.

وفى ختام شكواه أكد الأهلى ثقته فى عدالة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم ورغبته فى إصلاح منظومة التحكيم لحفظ حقوق كل الأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية،.

وحدد الأهلى أربعة طلبات من الكاف، بدأها بضرورة تطبيق تقنية "VAR" فى مختلف مراحل البطولات الأفريقية ابتداءً من الموسم الحالى، خاصة أن هذه التقنية أصبحت أحد بنود قانون اللعبة ولا يمكن تجاهلها، وطلب عدم تكرار تعيين نفس الحكام لذات الفرق فى نفس البطولة، ثالث طلبات الأهلى كانت ضرورة تعيين حكام النخبة أصحاب الخبرات التحكيمية فى القارة لإدارة المباريات ذات الحساسية بين الفرق المصنفة على المستوى الأفريقي.

اما الطلب الرابع للأهلي فتمثل فى ضرورة التأكيد على اللجنة المكلفة باختيار الحكام لإدارة المباريات بالالتزام بالحيادية والشفافية، خاصة أن الأخطاء ذاتها تتكرر مع كل أزمة دون مبرر واضح، وأكد الأهلى دعمه الكامل للخطوات الإيجابية التى يتخذها الكاف للارتقاء بكرة القدم الأفريقية ومن بينها منظومة التحكيم.