مرتضى منصور: لا أرغب في استكمال مشروع قناة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن انطلاق قناة النادي لم يعد أمرا واقعيا، في ظل الأوضاع المالية التي يمر بها النادي.

وقال منصور في مقطع فيديو مصور:" مش عاوز القناة خلاص، اللى هي احلامكم يا زمالكاوية، فالشركة الراعية لا يزال عليها 60 مليون جنيه للنادي".

وأضاف، أن الشركة الراعية كانت ستحصل على 40 مليون جنيه لتنفيذ قناة الزمالك، وهذا امر صعب في الوقت الحالي".

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وأوضح، أن الأمور المالية بالطبع تؤثر على النادي الأبيض، لذلك لم يعد يرغب في موضوع القناة الخاصة بالزمالك".

وتابع:" ساكتفي بـ 3 أو 4 ساعات المخصصين للنادي الأبيض عبر قناة الحدث اليوم كل يوم".

وأتم تصريحاته:"انت بتتكلم باسم مين يا خالد يا غندور، انت رفضت تظهر في حلقة عن النادي بسبب عدم حصولك على مقابل".