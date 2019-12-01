مرتضى منصور يقرر عقد جلسة مع ميتشو فور وصوله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك أنه سيعقد جلسة غدًا الإثنين مع ميلوتين سريدوجيفيتش "ميتشو" المدير الفني للفريق فور وصوله للمصر من أجل الحديث عن بعض الأمور، التي تخصه.

وقال مرتضى منصور في تصريحاته بفيديو مسجل اليوم الأحد: "أخاطب جماهير الزمالك الحقيقية، التي تعد بالملايين، ومن يعلم أننا نعمل بكل جهد من أجل تحقيق كل البطولات التي حققناها في الألعاب المختلفة."

وتابع: "هناك خطأ بالطبع من جانب اللاعبين، والجهاز الفني، ولدينا جلسة مع ميتشو غدًا (الإثنين) عندما يصل غدًا وهناك ظروف معينة سنطلب منه تصريح بالحديث عنها قبل الخوض فيها لأنها تخصه وحده."

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وأضاف: "ما رأيناه من اللاعبين لا يمثل نادي الزمالك، لا مستحقات لأي لاعب في الفريق، وهل يجوز أن يطالب لاعب بـ100 ألف جنيه متأخرة من أصل عقد قيمته 7 مليون جنيه؟ لقد حصلت على 7 مليون ولك راتب شهري قيمته 100 ألف وتطالب به."

وواصل: "هناك لاعب في الفريق كان يتقاضي 3 مليون جنيه، وطلب 10 مليون ووافقنا، ثم طلب الحصول على بدل سكن 10 ألاف جنيه بدل سكن بالرغم من أنه يمتلك فيلا، أنا أريد أن أسأل أين هذا اللاعب؟ هو الآن في طي النسيان وبقى الزمالك وهو الآن لديه."

وخسر الزمالك بثلاثة أهداف دون رد أمام مازيمبي في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا عصر أمس السبت.