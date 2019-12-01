ديسابر: لدينا طموح التتويج بلقب الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز، أن فريقه استطاع الفوز في أول مباراة بدور المجموعات بالكونفدرالية وهو ما سيعطي الفريق دفعه خلال باقي المشوار.

وحقق بيراميدز فوزا خارج الديار على رينجرز النيجيري بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى من دور المجموعات للكونفدرالية.

وقال ديسابر خلال المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز، إن فريقه استهل مشواره بالفوز بعدما تعرض الفريق الخصم للنقص العددي، بالإضافة إلى التغييرات التي أجراها خلال المباراة ، هى سر الفوز على الفريق النيجيري بثلاثية".

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وأوضح، أنه يطمح لاستمرار فريقه بنفس المستوى وتحقيق الفوز في باقي المباريات، لافتًا إلى أنه لديه طموح للتتويج بلقب الكونفدرالية.

وأشار إلى أن بيراميدز واجه العديد من الصعوبات خلال مباراة رينجرز أهمها الغيابات بجانب الأجواء الحرارة والرطوبة العالية بجانب اللعب على ملعب نجيل صناعي وأمام خصم قوي.

وأتم تصريحاته:" واجهنا صعوبة بسبب المشاركة لأول مرة في بطولة الكونفدرالية، والهدف هو تحقيق الفوز في باقي المباريات واعتلاء قمة المجموعات".