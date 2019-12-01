الأهلي يحدد 4 طلبات في شكواه لـ"كاف" بعد واقعة حكم مباراة النجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم الأحد التقدم بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ضد الأخطاء التحكيمية التي تشهدها مسابقات الكاف، خاصة ما جرى من الحكم البتسواني جوشوا بوندو، الذي أدار مباراة الأهلي والنجم الساحلي أمس الأول بملعب رادس.

وكان حكم مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي قد أشهر البطاقة الحمراء خلال مواجهة الفريقين بدوري أبطال أفريقيا بعد 12 دقيقة من بداية المباراة.

وحدد الأهلي 4 مطالب في شكواه للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ضد حكم مباراة النجم الساحلي.

طالب الأهلي بضرورة تطبيق تقنية "VAR" في مختلف مراحل البطولات الأفريقية ابتداءً من الموسم الحالي، خاصة أن هذه التقنية أصبحت أحد بنود قانون اللعبة ولا يمكن تجاهلها، كما طلب عدم تكرار تعيين نفس الحكام لذات الفرق في نفس البطولة.

أما الطلب الثاني للأهلي فجاء بضرورة تعيين حكام النخبة أصحاب الخبرات التحكيمية في القارة لإدارة المباريات ذات الحساسية بين الفرق المصنفة على المستوى الأفريقي.

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أما الطلب الرابع للأهلي، فتمثل في ضرورة التأكيد على اللجنة المكلفة باختيار الحكام لإدارة المباريات بالالتزام بالحيادية والشفافية خاصة أن الأخطاء ذاتها تتكرر مع كل أزمة دون مبرر واضح.

ومن جانبه أكد الأهلي دعمه الكامل للخطوات الإيجابية التي يتخذها الكاف للارتقاء بكرة القدم الأفريقية ومن بينها منظومة التحكيم.

وأوضح الأهلي خلال شكواه لـ"كاف" أن الضرر يقع على الجميع وأن الاتحاد الأفريقي يبذل الكثير من الجهد لتطوير اللعبة.

وأشار إلى خطورة استمرار الأخطاء التحكيمية وإسناد مباريات لحكام بعينهم، وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لطريقة تعيين الحكام للمباريات.

وتطرق للحديث في شكواه عن مسلسل الأخطاء التحكيمية والذي تكرر كثيرًا مع الأهلي، خاصة في المباراة النهائية موسم 2016،2017 وهو ما يهدر الكثير من الجهد والمال على الأهلي وكل الأندية المشاركة في البطولة القارية التي تنفق الملايين وتضيع حقوقها بسبب هذه الأخطاء التحكيمية.

وفي ختام شكواه أكد على ثقته في عدالة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ورغبته في إصلاح منظومة التحكيم لحفظ حقوق كل الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية.. وحدد الأهلي أربعة طلبات من الكاف.