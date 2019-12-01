بيراميدز يُسقط رينجرز بثلاثية في افتتاح مجموعات الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

استهل بيراميدز حملته في دور المجموعات للبطولة الكونفدرالية بانتصار ثمين على مضيفه إينوجو رينجرز النيجيري بنتيجة (3-1) مساء الأحد، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى من المسابقة القارية.

واقتنص بيراميدز أول ثلاث نقاط له ليتصدر ترتيب مجموعته في المسابقة، بانتظار ما ستسفر عنه المباراة الأخرى في نفس المجموعة، والتي ستجمع بين المصري البورسعيدي ونواذيبو بطل موريتانيا مساء الأحد.

ولا تزال مغامرة بيراميدز مستمرة في أولى مشاركاته بالكونفدرالية، بعدما نجح في تحقيق الانتصار الرابع تواليًا خارج أرضه، عقب تجاوز كل من إيتول دو كونجو، شباب بلوزداد، يانج أفريكانز، وأخيرًا رينجرز.

ملخص المباراة:

افتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة الـ28 عن طريق إبراهيم أولاويين، بعدما قام لاعب إينوجو رينجرز بتمريرة ثنائية مع زميله داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة أرضية في الزاوية اليمنى لحارس أحمد الشناوي.

وأجرى ديسابر تغييرا اضطراريًا في الدقيقة الـ35، بإقحام إسلام عيسى بدلا من محمد فتحي الذي تعرض لإصابة.

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وقبل نهاية الشوط الأول، أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء لمدافع إينوجو رينجرز توبي أولوسيسي، ليضطر الفريق النيجيري لاستكمال اللقاء بعشرة لاعبين.

وفي الدقيقة الـ55، نجح محمد فاروق في تسجيل هدف التعادل لبيراميدز من ضربة جزاء تسبب فيها مدافع إينوجو رينجرز بلمسة يد داخل منطقة الجزاء.

ونجح بيراميدز في إضافة الهدف الثاني بالدقيقة الـ83 من عمر اللقاء عن طريق اللاعب البديل عمر العيوني، بعدما استغل المهاجم التونسي تمريرة البديل الآخر إسلام عيسى داخل منطقة الجزاء ليطلق كرة صاروخية في شباك إينوجو رينجرز.

وفي الدقيقة الـ86، عزز بيراميدز تقدمه من ضربة جزاء جديدة تسبب فيها إريك تراوري، ونجح إسلام عيسى في تجرمتها إلى هدف ثالث بتسديدة في الزاوية اليمنى لمرمى إينوجو رينجرز.

وكان الفرنسي سباستيان ديسابر أعلن تشكيل بيراميدز كالتالي: أحمد الشناوي، رجب بكار، علي جبر، أحمد أيمن منصور، عبدالله بكري، عمر جابر، نبيل عماد دونجا، محمد فتحي، محمد فاروق، إريك تراوري، جون أنتوي.