فيديو.. توتي وبيرلو يخطفان الأنظار في مباراة اعتزال ياسر القحطاني

خطف نجما الكرة الإيطالية فرانشيسكو توتي وأندريه بيرلو الأنظار قبل المشاركة في مباراة اعتزال النجم السعودي ياسر القحطاني والمقامة الآن في المملكة العربية المملكة العربية السعودية بمشاركة كوكبة من افضل نجم الكرة المعتزلين والحاليين . وحرص الثنائي الإيطالي على ارتداء الزي الخليجي قبل المباراة وأبدى احدهما الإعجاب بالملابس ورفض التخلي عنها وقررا التقاط الصور مع الجماهير . شاهد بيرلو وتوتي في مباراة اعتزال ياسر القحطاني ..

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