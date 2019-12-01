هدف أبيض لتريزيجيه في شباك مانشستر يونايتد

ألغى حكم مباراة أستون فيلا ومانشستر يونايتد هدفًا لمحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا، الذي حل بديلًا منذ قليل، خلال مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد، الجارية حاليًا على ملعب "أولد ترافورد"،

ضمن منافسات الجولة الـرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل تريزيجيه هدف أستون فيلا الثاني في الدقيقة 29 بعد دخوله بعشر دقائق بدلًا من زميله

الهولندي أنور عازي بداعي الإصابة في الدقيقة 18، حيث أحتسب حكم اللقاء حالة تسلل على زميله البرازيلي ويسلي، بعد اللجوء لتنقية الفيديو، "الفار".

الجدير بالذكر أن أستون فيلا متقدم على الشياطين الحمر بهدف دون رد، عبر جاك جريليتش في الدقيقة الحادية عشر.