نزول محمود تريزيجيه بديلًا خلال مباراة أستون فيلا ومانشستر يونايتد

دخل محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا، بديلًا منذ قليل، خلال مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد، الجارية حاليًا على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـرابعة عشر من ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز. جاء دخول تريزيجيه خلال المباراة بدلًا من زميله الهولندي أنور عازي بداعي الإصابة في الدقيقة 18. من زميله الهولندي أنور عازي بداعي الإصابة في الدقيقة 18. الجدير بالذكر أن أستون فيلا متقدم على الشياطين الحمر بهدف دون رد، عبر جاك جريليتش في الدقيقة الحادية عشر.

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