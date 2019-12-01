صور.. احتفالات لاعبي بيراميدز عقب الفوز على رينجرز بالكونفدرالية

احتفل لاعبو نادي بيراميدز عقب الفوز الهام على نظيره إينوجو ينـجرز النيجيري، بثلاث أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

دخل بيراميدز المباراة بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: رجب بكار وأحمد أيمن منصور وعلي

جبر وعبد الله بكري

خط الوسط: عمر جابر ومحمد فتحي ونبيل دونجا وإيريك تراوري

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خط الهجوم: محمد فاروق وجون أنطوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

مهدي سليمان، وإبراهيم حسن، وعمر العيوني، وإسلام عيسى، وأحمد توفيق، وولفريد كانون، وطارق

طه.

وخرج من القائمة في المباراة، أحمد دعدور، ومحمد الجباس وعبده لومالا ومحمد حمدي.

تعد مشاركة بيراميدز هيّ الأولى في مسابقة الكونفدرالية، حيث تأهل عن الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الثالث خلف الزمالك الوصيف والأهلي بطل الدوري.

ويتصدر بيراميدز مجموعته الأولى بشكل مؤقت بعد فوزه على خصمه النيجيري، وتضم مجموعة بيراميدز كلا من:المصري البورسعيدي، وإف سي نواذيبو - الموريتاني و إينوجو ينـجرز النيجيري.