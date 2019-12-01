مدرب بيراميدز يعدد فوائد الفوز على رينجرز النيجيري بالكونفدرالية

عبر الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز عن سعادته البالغة بفوز فريقه على رينجرز النيجيري بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى من دور المجموعات للكونفدرالية.
ديسابر أوضح أن فريقه حقق فوزا هاما في بداية المشوار الإفريقي وبالطبع هذا الفوز سيعطي اللاعبين دفعة معنوية لماهو قادم.
أضاف خلال المؤتمر الصحفي:" النقص العددي لفريق رينجرز بعد طرد المدافع في نهاية الشوط الأول، بالإضافة إلى التغييرات التي أجريناها، هى سر الفوز على الفريق النيجيري بثلاثية".
واختتم: "أتمنى أن نستمر على هذا المستوى لدينا طموحاتالفوز باللقب".
تحدث المدرب عن أن الفريق واجه العديد من الصعوبات خلال مباراة رينجرز أهمها الغيابات بجانب الأجواء الحرارة والرطوبة العالية بجانب اللعب على ملعب نجيل صناعي وأمام خصم قوي وعنيد ولديه خبرات كبيرة في بطولات أفريقيا عكس بيراميدز الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة، موضحا أن هدفه الفوز في جميع المباريات واعتلاء قمة المجموعة والعبور للدور ربع النهائي.
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