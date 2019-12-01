جمبار الشرقية يحصد 5 ميداليات في بطولة الجمهورية

نجح أبطال نادي الشرقية في لعبة الجمباز، في حصد 5 ميداليات مختلفة في بطولة الجمهورية فني رجال تحت 7 سنوات، والتي أقيمت بنادي المقاولون العرب.

حيث حصد 4 لاعبين الميدالية الذهبية وهم كل من: " آسر عبدالرحمن عبدالفتاح، ومالك أحمد خليل،

وكريم علاء أحمد، ومحمد رامي إبراهيم"، بينما حصد اللاعب يوسف محمد مصطفى الميدالية الفضية.

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من جانبه، أشاد إبراهيم الباجوري عضو مجلس إدارة نادي الشرقية والمشرف العام على اللعبة، باللاعبين ونجاحهم في حصد

الميداليات، مشددًا على أنهم سيكون لهم شأن كبير في النادي خلال المستقبل.

يذكر أن الجهاز الفني للفريق يتكون من الكابتن خالد محمد نور الدين مدير فني، والكابتن أحمد السيد ذكي مدرب مساعد والكابتن محمد البدري، وعفاف جلال إداري اللعبة، والدكتور إسلام عادل مدير النشاط الرياضي للألعاب الفردية، والدكتور أحمد مهران مستشار اللعبة بالنادي.