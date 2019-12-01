مصر تحصد 12 ميدالية ببطولة زامبيا الدولية للريشة الطائرة

أنهى المنتخب الوطني للريشة الطائرة، مشاركته في منافسات بطولة زامبيا الدولية، والتي أقيمت خلال الفترة من 28 نوفمبر الماضي وحتى 1 ديسمبر الجاري، ضمن خطة إعداد الفريق للمشاركة في البطولات القارية والدولية خلال الفترة المقبلة.

وحقق المنتخب الوطني نتائج مميزة في البطولة، وحصد 12 ميدالية بواقع 3 ذهبيات ومثلها فضيات و6 برونزيات، حيث توج فريق الزوجي سيدات بالمركز الأول والميدالية الذهبية من خلال هادية حسني وضحى هاني، كما حصل الزوجي المكون من نور

يسري وجنا أشرف على الميدالية الفضية، فيما حصلت رحمة العدوي وهنا زاهر على الميدالية البرونزية.

وفي منافسات زوجي المختلط حقق الفريق المصري المكون من أدهم حاتم وضحى هاني المركز الأول والميدالية الذهبية، كما حصل أحمد صلاح وهادية حسني على الميدالية الفضية، أما الزوجي المكون من محمد مصطفى كمال ونور يسري فحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية، وهو ما حققه أيضًا الزوجي المكون

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من عبد الرحمن عبد الحكيم وجنا أشرف.

وفيما يخص منافسات زوجي الرجال، حصل الزوجي المكون من أحمد صلاح وأدهم حاتم على الميدالية الذهبية، فيما حصد عبد الرحمن عبد الحكيم ومحمد مصطفى كامل على الميدالية البرونزية.

وتوجت ضحى هاني بفضية فردي السيدات، كما حصلت زميلتها هادية حسني على البرونزية، وأخيرًا حصل أدهم حاتم على برونزية منافسات فردي الرجال.

وضمت قائمة المنتخب المشارك بالبطولة كل من، هادية حسني - ضحى هاني - نور يسري - جنا أشرف - أحمد صلاح - عبد الرحمن عبد الحكيم - أدهم حاتم - محمد مصطفى كامل"، معهم المدير الفني رامي إبراهيم.