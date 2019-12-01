بعد إقالة إيمري.. آرسنال يتعادل مع نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي

تعادل آرسنال أمام نظيره نوريتش سيتي، إيجابيًا، بهدفين لهدفين، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز،

"البريميرليج".

سجل أهداف آرسنال بيير إيمريك أوباميانج هدفين في الدقائق 29، 57، بينما سجل أهداف نوريتش سيتي كلا

من تيمو بوكي وتود كانتويل في الدقائق 21 ، و45+2 على نحو الترتيب.

رفع أرسنال رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن، بينما رفع نوريتش سيتي رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع عشر.