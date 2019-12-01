تريزيجيه والمحمدي على مقاعد البدلاء أستون فيلا أمام مانشستر يونايتد

أعلن دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا عن تشكيل فريقه أمام مانشستر يونايتد، على ملعب "أولد ترافورد"، والتي تقام مساء اليوم الأحد، في الجولة 14 من بطولة اليوم الأحد، في الجولة 14 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. شهد تشكيل الفريق الأساسي تواجد ثنائي المنتخب الوطني محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي على مقاعد البدلاء. ويحتل أستون فيلا المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة، بينما مانشستر يونايتد المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة.

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