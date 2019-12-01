خبراني : مواجهة عمان صعبة ولكننا نتحلى بالتركيز

أكد محمد عبده خبراني لاعب المنتخب السعودي لكرة القدم اليوم الأحد أن فريقه يتحلى بالتركيز الشديد في مواجهة الإختبار الصعب الذي يواجهه غداً الإثنين عندما يلتقي المنتخب العماني في ختام مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول لبطولة كأس الخليج الحالية (خليجي 24) المقامة في قطر.

ويختتم المنتخب السعودي مسيرته في الدور الأول لبطولة كأس الخليج (خليجي 24) غداً الإثنين بمواجهة صعبة مع نظيره العماني حامل اللقب في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية بالبطولة.

وقال خبراني في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم قبل مباراة الغد : “مباراة الغد مثل أي مباراة. نركز بشدة على حصد الثلاث نقاط لأنه أهم شيء لدينا غداً.

وعن مستوى أداء المنتخب العماني ، قال خبراني : “المنتخب العماني فريق مميز للغاية ومنظم ولكننا نحرص على الفوز عليه لأجتياز هذا الدور وبلوغ المربع الذهبي”.