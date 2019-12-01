بعد ثلاثة أشهر فقط…واتفورد يقيل مدربه

أعلن نادي واتفورد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأحد إقالة مديره الفني الإسباني كيكي سانشيز فلوريس بعد ثلاثة أشهر فقط من تعيينه.

يأتي ذلك ردا على الأزمة الرياضية التي يمر بها النادي الانجليزي الذي يتذيل جدول الدوري الإنجليزي بفارق ست نقاط عن منطقة الأمان.

وقال رئيس واتفورد في بيان للنادي إن ” كيكي رجل يتمتع بنزاهة كبيرة وبدا واضحاً مدى حرصه على فعل شيء إيجابي، لكن النتائج حددت قرارنا في النهاية”.

تجدر الإشارة إلى أن فلوريس لم يحقق الفوز مع واتفورد سوى في مباراة واحدة فقط.

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وكانت الهزيمة أمام ساوثهامبتون، الذي يحتل المركز قبل الأخير، أمس السبت هي الهزيمة الخامسة لواتفورد تحت قيادة فلوريس والثامنة له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وكان فلوريس تولى تدريب واتفورد في سبتمبر الماضي خلفاً لمواطنه خافي جارسيا وكانت هذه هي المرة الثانية التي يقود فيها فلوريس النادي الإنجليزي بعد المرة الأولى في موسم .2016/2015

يذكر أن هذه هي سادس مرة يغير فيها واتفورد مديره الفني منذ صعوده إلى الدوري الممتاز قبل نحو عام ونصف العام.