بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

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لا تفوتك مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا لحساب الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.
اليونايتد يستضيف الفيلانز على ملعب الأولدترافورد، من أجل الفوز والاقتراب أكثر من المقدمة، حيث سيساهم الانتصار في رفع رصيد الشياطين الحمر إلى 20 نقطة والارتقاء إلى المركز السادس.
أما فريق مدينة بيرمينجهام فيقبع في المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة، وعينه على الابتعاد عن منطقة الهبوط بالانتصار، أو حتى الحصول على نقطة تصعد به 4 مراكز.
مان يونايتد 1-1 أستون فيلا
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- تشكيلة مان يونايتد اليوم: دي خيا – بيساكا، ليندلوف، مغواير-ويليامز – فريد، بيريرا، ماتا – جيمس، راشفورد، مارشيال
- تشكيلة أستون فيلا اليوم: هيتون، فريدريك، كوتسا، مينجز، تارجيت، ماكجين، لويز، هوريهان، الغازي، ويسلي، جريليش
- 1″ انطلاقة المباراة على أرضية مسرح الأحلام
- 7″ عرررررررررررضية .. من أندرياس بيريرا تمر دون متابعة من مهاجمي اليونايتد
- 10″ بوووووووم .. مهاجم فيلا ويسلي يصووووب ولكن في أحضان الحارس دي خيا
- 12″ جوووووووووووووووول ⚽️ … هدف ممممممذهل من الرااااائع “جاك جريليش” تصويبة مقوسة كما يجب أن تكون .. لعبها من خارج المنطقة لتذهب مباشرة في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى دي خيا معلنة عن تقدم مبكر للفيلانز
- 16″ إصاااااابة ???? أنور الغازي يسقط للمرة الثانية ويبدو أنه يطلب التغيير
- 17″ بالفعل أول تبديل لأستووون فيلا من حسن حظ المصري محمود حسن “تريزيجية” الذي ينزل إلى أرضية ميدان الأولدترافورد للمرة الأولى في مسيرته
- رقم مهم وهو أن أستون فيلا لم يهزم اليونايتد في الدوري على ملعب أولدترافورد منذ 41 عامًا سوى مرة وحيدة .. فهل سيفعلها الليلة؟
- 22″ أووووه .. مارسيال يضيع هجمة سانحة من داخل منطقة الجزاء .. تصويبة أرضية تذهب سهلة بين أيدي الحارس هيتون
- 29″ هددددددف ملغي لأستون فيلا .. سجله المصري تريزيجيه ولكن قبل تصويبته كان هناك تسلل على جريليتش
- 31″ راااااااشفورد يصوووووب ولكن كرته الزاحفة تمر بجوار القائم الأيسر لمرمى أستون فيلا
- 42″ جوووووووووووووووول ⚽️ ..راشفووووووورد برأسية يحول عرضية بيريرا داخل منطقة الجزاء إلى هدف ويعدّل النتيجة
- 43″ بووووووووووم .. جريليش يصوووب أرضية من على مشارف منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيسر على طريقة الهدف
- 44″ أوووووووووووه .. ياتريزيجيه ما هذا الحظ .. تصويبة صاروخية قادمة من القاهرة تكسر عارضة ملعب الأولدترافورد، التي حرمت الفريق الأفضل من الخروج متقدمًا في الشوط الأول
- 45″ ثلاث دقائق وقت بدل من الضائع في شوط مثير
- نهااااية الشوط الأول بنتيجة التعادل 1-1
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