بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

لا تفوتك مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا لحساب الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

اليونايتد يستضيف الفيلانز على ملعب الأولدترافورد، من أجل الفوز والاقتراب أكثر من المقدمة، حيث سيساهم الانتصار في رفع رصيد الشياطين الحمر إلى 20 نقطة والارتقاء إلى المركز السادس.

أما فريق مدينة بيرمينجهام فيقبع في المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة، وعينه على الابتعاد عن منطقة الهبوط بالانتصار، أو حتى الحصول على نقطة تصعد به 4 مراكز.

مان يونايتد 1-1 أستون فيلا

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