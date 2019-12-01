صفعة قوية لمنتخب الكويت في خليجي 24

تلقى الجهاز الفني لمنتخب الكويت بقيادة المدرب ثامر عناد، صفعة قوية اليوم الأحد 1-12-2019 حين أكد له طبيب المنتخب إصابة أحد الأعمدة الرئيسية في تشكيلته ببطولة خليجي 24 “مبارك الفنيني” بتمزق في العضلة الخلفية، ما يعني غيابه عن مباراة الجولة الأخيرة الحاسمة أمام البحرين.

وحتى لو تمكن منتخب الكويت من عبور مرحلة دور المجموعات لن يستطيع مبارك الفنيني اللحاق بباقي منافسات كأس الخليج العربي المقامة حاليًا في الدوحة.

وتعرض الفنيني للإصابة خلال الدقائق الأولى من مباراة الكوبت وسلطنة عمان والتي خسرها الأزرق الكويتي بهدفين لهدف، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالمسابقة.

ومن المنتظر أن يجري اللاعب الكويتي المزيد من الفحوصات الطبية للتأكد من حجم الإصابة والتعرف على مدة الغياب عن الملاعب خلال هذا الموسم، لكنه سيحصل على راحة سلبية حتى لا تتفاقم الإصابة.

ويحتل المنتخب الكويتي المركز الثاني في المجموعة الثانية، برصيد ثلاث نقاط، بفارق نقطة واحدة فقط خلف المنتخب العماني المتصدر، ومتفوقًا على المنتخب السعودي بفارق الأهداف، فيما يحتل البحرين المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة فقط.